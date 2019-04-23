Канадский экс-вратарь «Авангарда» назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-23T09:48:45+03:00

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48-летний хоккеист Байрон Дафо накануне рассказал о своем опыте работы в России. Неудачу при выступлении за «Авангард» канадец попытался оправдать не собственными проблемами, а обстановкой вокруг. История получилась настолько красочной, что для полноты картины, кажется, не хватает медведя с балалайкой и бутылкой водки. Легионер настолько впечатлили 30 дней, проведенные в Сибири, что спустя годы она обросла подробностями, включающими все стереотипы - сурового «иммиграционного офицера», жизнь в неком «армейском бараке» и мрачную больницу с мигающей лампочкой, где его лечили.

- Я думаю: «За миллион чистыми мне вообще неважно, куда ехать». Я подписал контракт, 12 часов летел из Атланты до Москвы, потом еще часа четыре до Сибири, - цитирует Байрона Дафо Sports.ru. - Здравствуй, Омск. Это были худшие 30 дней моей жизни. Я еще напишу книгу об этом, там будут приключения в стиле Джеймса Бонда. Первый день я провел в армейском бараке, туда меня заселили, пока искали квартиру. То есть мое первое впечатление о России - это барак. Ужас!

Вероятно, сейчас хоккеист и сам верит в эту историю. Но, судя по тому, что он уехал из Омска, получив первую зарплату и грубо нарушил условия контракта, все было не совсем так. Журналисты нашли интервью 2005 года с тогдашним директором клуба по правовой и агентской деятельности Владимиром Сараевым, который комментировал случившееся.

- В начале ноября Дафо прибыл в Омск и попал в руки врачей. Обследование показало, что у голкипера хроническая травма паха и бедра, - приводит слова Сараева Sports.ru. - Она вскоре дала о себе знать. Мы объявили голкиперу, что по оговоренным заранее условиям контракт с ним не вступает в силу. Судя по всему, данная новость не стала для него неожиданной, о своих проблемах со здоровьем он знал. Видимо, надеялся на авось, но ничего не получилось. По просьбе агента был заключен новый контракт, на других условиях. Мы предоставляли Дафо кредит доверия, давали ему возможность проявить себя. С чем же в итоге мы столкнулись? Получив 30 ноября свою первую зарплату, на следующий день Дафо самовольно покинул клуб, который выполнял все условия договора с вратарем. Уже позже выяснилось, что голкипер приехал в Омск, имея обратный билет с открытой датой. В соглашении есть пункт, где говорится, что в случае досрочного расторжения контракта Дафо обязан выплатить клубу денежную компенсацию, равную полученной им зарплате. И мы имеем все основания требовать от вратаря соблюдения условий этого пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU