2019-04-22T07:26:52+03:00
Спорт

СМИ приписывают Ольге Бузовой роман с 23-летним хоккеистом «Авангарда»

Якобы она появилась на вечеринке, завершавшей сезон КХЛ, с Денисом Зерновым
Анна МИКУЛА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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СМИ приписывают 33-летней Ольге Бузовой роман с 23-летним хоккеистом омского «Авангарда» Денисом Зерновым. Якобы телеведущая неслучайно начала болеть за «ястребов». Напомним, по официальной версии, она стала приходить на матчи, впечатлившись активным участием болельщиков в ее проекте «Танцуй с Бузовой!». Фанаты записали ролик с участием талисмана «Авангарда» Ястреба.

Также Бузова похвасталась, что два матча, на которых она присутствовала, омичи выиграли. После этого руководство клуба начало приглашать ее на стадион. Не исключено, что в одно из таких посещений звезда и познакомилась с юным дарованием «Авангарда».

Фото: Instagram

Фото: Instagram

- Источники утверждают, что телеведущая все свободное время проводит с молодым человеком, а также старается не пропускать ни одной игры его команды. Чтобы поддержать любимого, она заказала себе специальную футболку с именем и номером спортсмена, - пишет Starhit.ru. - Недавно «Авангард» устроил торжественный ужин, на который Денис приехал именно с Ольгой, тем самым, подтвердив роман. Отметим, что сами звезды никак не комментируют отношения, хотя Бузова периодически делится впечатлениями после матчей. Так, в прошлый четверг, когда Зернов забил шайбу, а судьи не засчитали ее, артистка написала: «Проиграна битва, но не война».

ИСТОЧНИК KP.RU

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