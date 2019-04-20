Появилось видео с места трагедии, где в Омске утонули двое детей
Напомним, трагедия произошла сегодня вечером на пруду в городке Нефтяников. Школьники гуляли возле пруда на улице 6-я Крайняя, они решили попробовать лед на прочность и зашли слишком далеко. Лед под ними стал трескаться, подростки начали тонуть. Девочка смогла вовремя выбраться сама. Еще одного мальчика спас случайный прохожий. Но двоих школьников спасти не удалось - 14-летний мальчик попытался спасти своего 8-летнего друга, но ему не хватало сил и они утонули. Их тела уже достали водолазы.
В социальных сетях, тем временем, выложили видео с места происшествия. На нем видно, как работают спасатели, доставая тела погибших школьников.
В следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В прокуратуре уже начали проверку, в ходе которой будут устанавливать владельца участка, на котором располагался пруд. Также придется выяснять, почему опасный объект не был огорожен.
Омские школьники утонули на пруду.
ИСТОЧНИК KP.RU