2019-04-15T14:28:38+03:00
Общество

Разрушающийся после реконструции бульвар Мартынова в Омске пообещали снова отремонтировать

Работы проведут в ближайшее время
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Разрушающийся после реконструции бульвар Мартынова в Омске пообещали снова отремонтироватьРазрушающийся после реконструции бульвар Мартынова в Омске пообещали снова отремонтироватьФото: vk.com
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В социальных сетях омичи и активисты организации «Гражданский патруль» обсуждали фотографии с бульвара Мартынова, который ремонтировали в прошлом году. Тогда на ремонт бульвара потратили около 23 миллионов рублей. Однако не прошло и года с масштабной реконструкции, как там выявили серьезные дефекты: разбита тротуарная плитка, разрушаются пешеходные дорожки. По словам активистов все это происходит из-за того, что на тротуарах паркуются машины. Однако в мэрии совместно с подрядчиками пообещали отремонтировать бульвар.

- 1 апреля специалисты департамента городского хозяйства в качестве заказчика выполнения работ на бульваре Мартынова составили дефектную ведомость, в которой указаны все выявленные недостатки. Документы переданы подрядчику – ООО «Новые технологии». В ближайшее время глава округа Сергей Дмитриенко встретится на объекте с подрядчиком для того, чтобы еще раз оговорить виды и объемы работ. Все недостатки должны быть устранены до начала выполнения второго этапа благоустройства бульвара, - уточнили в администрации Центрального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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