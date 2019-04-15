2019-04-15T12:41:31+03:00
Общество

В Омске разрушается обновленный в прошлом году бульвар Мартынова

На него потратили 23 миллиона рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске разрушается обновленный в прошлом году бульвар МартыноваВ Омске разрушается обновленный в прошлом году бульвар МартыноваФото: vk.com
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Бульвар Мартынова, который реконструировали в прошлом году, начал разрушаться. Об этом рассказали активисты сообщества «Гражданский патруль», которые погуляли по бульвару.

- Часть пешеходных дорожек была сделана из пластиковых террасных досок, которые при ходьбе прогибаются, а местами уже приняли неровную форму. У края проезжей части эти доски просто сломаны автомобилями. Скорее всего, на них парковались, - прокомментировал ситуацию активист движения Сергей Михайлов.

На тротуарах паркуют машины Фото: vk.com

На тротуарах паркуют машиныФото: vk.com

Фото: vk.com

Также разрушается и плитка, которую уложили там в прошлом году. На фото видно, как машины стоят прямо на пешеходных дорожках, из-за этого они разрушаются. По мнению активистов, тротуары необходимо отгородить от проезжей части, чтобы там не парковались машины. В этом году работы на бульваре продолжат, всего планируют потратить около 50 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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