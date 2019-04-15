Росгвардия объявляет о начале конкурса детского рисунка

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-15T09:58:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы» проводится в Управление Росгвардии по Омской области с 8 апреля по 1 июня 2019 года. Конкурс посвящен 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победители и лауреаты определятся по двум возрастным группам от 7 до 12 и от 13-17 лет. в трех номинациях: «Знаем, помним, гордимся», «Они сражались за Родину» и «Победа глазами детей».

К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные на бумаге и в любой технике рисования. Формат работы А 4, на каждой работе с обратной стороны указывается название работы, имя и фамилия, дата рождения автора и контактный телефон. Конкурсные работы принимаются до 20 апреля в отделении по работе с личным составом Управлении Росгвардии по Омской области по адресу: г.Омск, улица Интернациональная, 21, а также на адрес электронной почты: uvoao@mail.ru.

Лучшие работы будут выбраны при помощи онлайн-голосования и опубликованы на сайте ведомства. Финальное голосование состоится на официальном сайте Росгвардии в период с 9 по 31 мая 2019 года.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU