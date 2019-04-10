В Омске начали мыть подземные переходы и остановки

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-10T14:25:57+03:00

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После долгой зимы коммунальщики принялись отмывать подземные пешеходные переходы от пыли и грязи. Сейчас ведутся работы на 20 таких переходах, сообщили в мэрии города.

- В шести подземных пешеходных переходах, где имеются навесы над лестничными сходами, промыли восемь навесов и купол подземного перехода на пересечении улиц Гагарина-Щербанева. Сейчас завершаем работу по помывке парапетов, после чего сразу же приступим к их покраске, — сообщила директор бюджетного учреждения Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.

Стены переходов будут мыть ночью, чтобы не доставлять неудобств омичам. После того, как переходы отмоют, в них планируют покрасить стены, потолки, поручни, урны и двери. У остановок у КДЦ «Маяковский» и «Парк Победы» также восстановят облицовочную плитку на ступеньках.

ИСТОЧНИК KP.RU