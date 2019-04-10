СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-10T12:53:26+03:00

Ледоход на Иртыше в Омске начался на 10 дней раньше Фото: vk.com

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В Омск по-настоящему пришла весна, которая принесла с собой потепление. Из-за активного таяния снега Иртыш начал освобождаться ото льда на 10 дней раньше, чем обычно, сообщили в городской мэрии.

Уже сегодня с полудня омичи смогут увидеть огромные проплывающие льдины на берегу Иртыша. В социальных сетях горожане уже поделились видео первых плывущих льдин. Спасатели напоминают, что выходить на лед сейчас крайне опасно.

- Родителям ни в коем случае не следует отпускать к водоемам детей. Рыбакам надлежит воздержаться от выхода к иртышским затонам в тех местах, где лед еще сохранился, - предупреждают спасатели.

Лед тронулся Омск 2019.Лёд тронулся Омск 2019

ИСТОЧНИК KP.RU