2019-04-09T08:04:55+03:00
Общество

Самолет по пути из Омска в Москву экстренно сел в Уфе из-за омички с инсультом

Ее увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Самолет по пути из Омска в Москву экстренно сел в Уфе из-за омички с инсультомСамолет по пути из Омска в Москву экстренно сел в Уфе из-за омички с инсультомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Происшествие случилось накануне днем. Самолет авиакомпании «Сибирь», который летел из Омска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы. Одной из пассажирок самолета внезапно стало плохо, поэтому капитан экипажа вынужден был посадить самолет в ближайшем по пути следования аэропорту.

Как сообщает портал ufa1.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Уфе, 59-летнюю женщину с трапа самолета забрала машина реанимации. На момент экстренной посадки самолета в нем находились 125 пассажиров. Через час всем пассажирам удалось вылететь в Москву на этом же самолете.

Однако женщине из Омска пришлось задержаться в больнице Уфы, у нее медики распознали инсульт, который потребовал скорейшей госпитализации. В данный момент она находится под наблюдением врачей.

Недавно похожий случай произошел с рейсом из Омска в Санкт-Петербург. Омичку там также встречала бригада реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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