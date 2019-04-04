Омичке, летевшей рейсом в Санкт-Петербург, стало плохо из-за отравления

ЧП произошло во время перелета рейсом Омск - Санкт-Петербург авиакомпании "Россия". Самолет вылетел из Омска рано утром. Однако уже в воздухе стало плохо одному из его пассажиров. Об этом сообщает телеграмм-канал 112. Сознание на борту начала терять 27-летняя омичка София Э. Медицинскую помощь во время полета ей бросились оказывать стюардессы. Однако лучше девушке не становилось. Экипаж сообщил о ЧП в аэропорт Пулково еще в воздухе.

По данным телеграмм-канала 112, сибирячка могла отравиться психотропными веществами, которые она приняла перед полетом. Предварительно София страдала аэрофобией. О самой девушке известно немного: она увлекается модельной фотосъемкой и дизайном. Омичка занимается вышивкой платков и неоднократно участвовала во всевозможных конкурсах среди дизайнеров.

В аэропорт Пулково София прибыла уже в бессознательном состоянии. Там ее уже ждала бригада медиков. С острым отравлением психотропными веществами ее экстренно доставили в больницу.