В Омске загорелся ресторан «Бирлиман»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-08T08:23:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в баре-ресторане «Бирлиман» случился сегодня ранним утром, около половины пятого. В ресторане, расположенном на проспекте Маркса в районе Транспортной академии, загорелся водонагреватель на кухне. Общая площадь ресторана составляет 300 квадратных метров, однако огнем было повреждено только около двух. На кухне от огня были закопчены стены и потолок.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на тушение пожара выезжали 5 автомобилей и 23 спасателя. Им удалось ликвидировать возгорание за 10 минут, еще 20 минут они проливали помещение, чтобы не допустить повторного возгорания. О возгорании спасателей оповестила сработавшая пожарная сигнализация. Когда спасатели приехали в ресторан он оказался сильно задымлен. В утренние часы людей в ресторане не было, поэтому никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU