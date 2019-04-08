Омичи фотографируют свои машины в пешеходной арке на Валиханова

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-08T08:06:52+03:00

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В социальных сетях вновь появились фотографии машин с пешеходной улицы Чокана Валиханова. В арке-фонтане с подсветкой автовладелец недавно сфотографировал свою машину марки Nissan X-Trail. Предварительно он снял с машины номера, чтобы сотрудники ГИБДД не смогли найти машину и выписать штраф. По фото видно, что оно сделано в ночное время, когда там не было пешеходов. Однако это не освобождает от ответственности водителя, если его найдут, ему грозит штраф в 2000 ты за эффектное фото. Вероятно, он сделал его для продажи автомобиля.

Напомним, некоторое время назад омичи фотографировали свои авто в пешеходной «Арке желаний», к новому году установленной на бульваре Мартынова. Некоторые из них не сняли номера, поэтому водителей быстро нашли и оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU