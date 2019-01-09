2019-01-09T07:43:49+03:00
Общество

Омичи фотографируют свои автомобили в пешеходной «Арке желаний»

За такую фотосессию они могут заплатить штраф
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи фотографируют свои автомобили в пешеходной «Арке желаний»Омичи фотографируют свои автомобили в пешеходной «Арке желаний»Фото: vk.com
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Светодиодную «Арку желаний» на бульваре Мартынова установили в преддверии Нового года, чтобы создать праздничное настроение. Арка омичам очень понравилась, там можно сделать красивые фотографии. Как оказалось, омичи захотели сделать эффектные фото не только для себя, но и для своих автомобилей. Они ставят свои авто прямо под арку в пешеходной зоне и фотографируют их. Красивыми фото автовладельцы поделились в соцсетях.

Зачастую такие фото делают специально перед продажей. Подсвеченный многочисленными светодиодами, автомобиль выглядит гораздо красивее. За такое нарушение автомобилистам может грозить штраф в 500 рублей.

В комментариях к записи многие жители города негодуют. Они считают, что нужно непременно пожаловаться в ГИБДД, чтобы автовладельцев наказали.

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