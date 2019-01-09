Омичи фотографируют свои автомобили в пешеходной «Арке желаний»
Светодиодную «Арку желаний» на бульваре Мартынова установили в преддверии Нового года, чтобы создать праздничное настроение. Арка омичам очень понравилась, там можно сделать красивые фотографии. Как оказалось, омичи захотели сделать эффектные фото не только для себя, но и для своих автомобилей. Они ставят свои авто прямо под арку в пешеходной зоне и фотографируют их. Красивыми фото автовладельцы поделились в соцсетях.
Зачастую такие фото делают специально перед продажей. Подсвеченный многочисленными светодиодами, автомобиль выглядит гораздо красивее. За такое нарушение автомобилистам может грозить штраф в 500 рублей.
В комментариях к записи многие жители города негодуют. Они считают, что нужно непременно пожаловаться в ГИБДД, чтобы автовладельцев наказали.