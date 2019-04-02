2019-04-02T11:42:56+03:00
Происшествия

В Омске эвакуировали крупный торговый центр

Там сработала сигнализация
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске эвакуировали крупный торговый центрВ Омске эвакуировали крупный торговый центрФото: vk.com
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В социальных сетях очевидцы поделились фотографиями. Они написали, что на старой Московке эвакуировали торговый центр «АТ-Маркет» на 6-й Станционной. В торговом центре сработала пожарная сигнализация, и всех людей экстренно вывели на улицу. К зданию уже подъехали машины МЧС. Люди столпились на улице, они ждут, когда здание проверят и снова запустят их за покупками.

О пожаре никто не сообщает, по всей видимости, кто-то снова случайно или намеренно нажал кнопку сигнализации. Напомним, вчера, 1 апреля, из-за срабатывания такой же сигнализации работникам гипермаркета «Победа» пришлось эвакуировать здание. Тогда кто-то решил пошутить с сигнализацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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