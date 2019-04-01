В Омске из-за «шутников» эвакуировали крупный супермаркет

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-01T11:24:11+03:00

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В социальных сетях появились сообщения об эвакуации супермаркета «Победа» на улице 22 Апреля в городке Нефтяников в Омске. Очевидцы сообщили, что всех людей из-за срабатывания пожарной сигнализации вывели на улицу. Инцидент произошел в разгар дня, сегодня 1 апреля.

Судя по фотографии, которую разместили в омском паблике, к зданию подъехали машины пожарных. Люди, эвакуированные из супермаркета, стоят на улице в ожидании того, когда их вновь запустят за покупками. В комментариях к записи в социальных сетях, омичи написали, что кто-то мог так пошутить к 1 апреля.

В МЧС «Комсомолке» удалось узнать, что в здании сработала ложная сигнализация.

ИСТОЧНИК KP.RU