В Омске мать, у которой ребенок умер от чесотки, отделалась штрафом в 8 тысяч

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-02T07:43:49+03:00

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Все произошло в селе Урусово, Саргатского района Омской области. Малыш, которому не было и полугода, неожиданно заболел. У него появились покраснения на коже, которые образовывали корки. Однако 33-летнюю мать это не смутило, она подумала, что у малыша таким образом проявляется аллергия. Она не стала обращаться к врачам и купила в аптеке детский крем. Состояние ребенка ухудшалось, мать обратилась к медикам только тогда, когда малышу уже ничем нельзя было помочь. Он умер, как оказалось, не от аллергии, а от «Норвежской (корковой) чесотки», именно такой диагноз поставили врачи.

На женщину возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако суд прекратил уголовное дело в отношении женщины. Она отделалась всего лишь штрафом в 8 тысяч рублей.

В пресс-службе Саргатского суда пояснили, что так произошло, потому что женщина признала свою вину и полностью раскаялась, также суд учел, что у женщины есть еще 2 маленьких ребенка, а сама мать характеризуется, как положительная.

ИСТОЧНИК KP.RU