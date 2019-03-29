Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
Напомним, накануне случайные прохожие у магазина «Бристоль» на улице Гашека на Московке нашли мужчину. Все произошло ранним утром около 4 утра. Он лежал на земле, на его лице была ссадина. Омичи вызвали медиков и полицию, мужчина не подавал признаков жизни. Оказалось, мужчину до смерти избили.
Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, следователи и сотрудники уголовного розыска в первые же часы установили личность 56-летнего мужчины. На выходе из кафе он попросил у 19-летнего парня мелочь. Молодой человек, который приехал из Исилькульского района в Омск на заработки, разозлился и не стал давать мужчине денег. Он его жестоко избил и оставил на улице.
Сейчас на парня возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU