Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь

29 Март 13:27 2019-03-29T13:27:37+03:00

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Напомним, накануне случайные прохожие у магазина «Бристоль» на улице Гашека на Московке нашли мужчину. Все произошло ранним утром около 4 утра. Он лежал на земле, на его лице была ссадина. Омичи вызвали медиков и полицию, мужчина не подавал признаков жизни. Оказалось, мужчину до смерти избили.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, следователи и сотрудники уголовного розыска в первые же часы установили личность 56-летнего мужчины. На выходе из кафе он попросил у 19-летнего парня мелочь. Молодой человек, который приехал из Исилькульского района в Омск на заработки, разозлился и не стал давать мужчине денег. Он его жестоко избил и оставил на улице.

Сейчас на парня возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU