В Омске на Московке прохожие нашли труп мужчины
На лице у него большая ссадина
В Омске на Московке прохожие нашли труп мужчиныФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Сегодня ночью возле магазина «Бристоль», который находится на улице Гашека на Московке, прохожие увидели мужчину. Он не подавал признаков жизни, поэтому они вызвали полицию и скорую. Однако медики ему уже не смогли помочь.
Сотрудники полиции, которые выехали на место происшествия не нашли у мужчины ни документов, удостоверяющих личность, ни мобильного телефона. Мужчине около 45-50 лет, его родственников или знакомых сейчас ищет полиция. У омича ни лице полицейские обнаружили ссадину.
В СУ СК РФ по Омской области пояснили, что личность омича пока установить не удалось, причина его смерти также неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU