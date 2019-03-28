В Омске на Московке прохожие нашли труп мужчины

28 Март 13:01 2019-03-28T13:01:57+03:00

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Сегодня ночью возле магазина «Бристоль», который находится на улице Гашека на Московке, прохожие увидели мужчину. Он не подавал признаков жизни, поэтому они вызвали полицию и скорую. Однако медики ему уже не смогли помочь.

Сотрудники полиции, которые выехали на место происшествия не нашли у мужчины ни документов, удостоверяющих личность, ни мобильного телефона. Мужчине около 45-50 лет, его родственников или знакомых сейчас ищет полиция. У омича ни лице полицейские обнаружили ссадину.

В СУ СК РФ по Омской области пояснили, что личность омича пока установить не удалось, причина его смерти также неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU