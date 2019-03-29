2019-03-29T08:21:02+03:00
Общество

Арену Омск уже начали разбирать для сноса

Об этом рассказал президент клуба «Авангард»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: WikipediaФото: Wikipedia
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Спортивный комплекс «Арена-Омск», который признали аварийный этим летом, уже разбирают. Об этом заявил президент омского «Авангарда» Максим Сушинский. Напомним, накануне, наконец, стала известна судьба спортивного комплекса, из-за которого команда «Авангард» вынуждена была проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе. Когда комплекс закрыли, ходили слухи, что его будут реконструировать. Однако недавно стало известно, что арену снесут.

- На «Арене Омск» будет полная реконструкция. Ее снесут, а в ближайшее время будет представлен новый проект. Над самим проектом мы работаем ежедневно. О точных сроках строительства новый арены говорить рано, так как нет еще утвержденного проекта. Сейчас на арене идут работы. Ее разбирают изнутри, вывозят все оборудование. О самих сроках сноса будет объявлено позже. У нас просто не было другого варианта, как снос, – сказал Сушинский Metaratings.ru.

Для строительства нового комплекса понадобиться время, хоккеисты «Авангарда» вернуться в Омск не раньше 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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