В Омске построят 4-километровую велодорожку

27 Март 13:00 2019-03-27T13:00:46+03:00

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В Омске вместе с новой автомобильной дорогой, которая будет дублером улицы 70 лет Октября, планируют построить и новую велодорожку. Ее протяженность составит 4,2 километра. Новая дорога и велодорожка соединят метромост с микрорайоном Прибрежный.

На сегодняшней пресс-конференции заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска Максим Зимин рассказал о том, что новая велодорожка уже включена в план. На пройдет от моста имени 60-летия Победы по улице 3-й Островской, улице Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Также он отметил, что дорожка будут велопешеходной, таким образом, по ней можно будет гулять. Дорогу построят к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU