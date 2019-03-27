В честь Дня театра Омская драма устроила распродажу билетов

27 Март 10:26 2019-03-27T10:50:03+03:00

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Сегодня, 27 марта, отмечается Международный день театра. В честь этого праздника Омская драма вот уже несколько лет подряд устраивает распродажу билетов на свои спектакли. Акция продлится сутки. Билеты онлайн можно купить вплоть до 24.00, в кассах театра - до 19.30.

- Возможно, программе потребуется 5-10 минут для того, чтобы подгрузить обновленную информацию - не переживайте, постепенно продажа откроется во всех карточках спектаклей.

О проблемах с приобретением билетов рекомендуем сообщать в «Форме обратной связи» на нашем сайте. Спасибо, что доверяете нам свои вечера! - говорится в сообщении организаторов акции.

Через интернет билеты можно купить на официальном сайте Омского государственного академического театра драмы.

А с 10 утра 28 марта откроется продажа билетов на фестиваль «Золотая маска», который будет идти в нашем городе с 1 по 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU