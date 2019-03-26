За небольшую плантацию конопли омичу грозит до 15 лет колонии
30-летнего омича задержали, когда он торговал наркотиками на остановке «Улица Рабиновича». Сопроводив его до дома, стражи порядка обнаружили в квартире у задержанного подпольную теплицу по выращиванию конопли. В общей сложности насчитали 105 кустиков. Кроме того, нашли 27 граммов марихуаны, разложенной по пластиковым контейнерам.
- В отношении фигуранта в городском отделе полиции № 5 возбуждено три уголовных дела: за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ч. 1 ст. 231 УК РФ), покушение на сбыт наркотического средства в значительном размере (ч. 1 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сбыт наркотического средства в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), - сообщает пресс-служба областного УМВД. - За совершение подобных преступлений уголовным законодательством предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Фото: 55.мвд.рф
Пресечена деятельность нарколаборатории.
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