2019-03-26T09:24:51+03:00
Общество

За небольшую плантацию конопли омичу грозит до 15 лет колонии

Мужчина оборудовал теплицу в своей квартире [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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30-летнего омича задержали, когда он торговал наркотиками на остановке «Улица Рабиновича». Сопроводив его до дома, стражи порядка обнаружили в квартире у задержанного подпольную теплицу по выращиванию конопли. В общей сложности насчитали 105 кустиков. Кроме того, нашли 27 граммов марихуаны, разложенной по пластиковым контейнерам.

- В отношении фигуранта в городском отделе полиции № 5 возбуждено три уголовных дела: за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ч. 1 ст. 231 УК РФ), покушение на сбыт наркотического средства в значительном размере (ч. 1 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сбыт наркотического средства в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), - сообщает пресс-служба областного УМВД. - За совершение подобных преступлений уголовным законодательством предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Пресечена деятельность нарколаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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