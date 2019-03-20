В Омске появился борец с автохамами, которым он пачкает машины фекалиями
Так сибиряк борется с нарушителями правил парковки
Фото: БАЗА
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Необычные фотографии появились в социальных сетях. Как рассказали в telegram-канале BAZA, в Омске орудует "фекальный маньяк". Неизвестный борется с автохамами, бросающих свои авто где попало. Орудует он в районе улицы Богдана Хмельницкого и наказывает автовладельцев своеобразно.
Нарушителям он пачкает стекла и ручки двери фекалиями. Причем таким образом с автохамами, по рассказам местных жителей, он борется уже третий год подряд. Пострадавших от действий "фекального маньяка" десятки. Но сами омичи не возражают - они на его стороне и считают, что автолюбители виноваты сами.
ИСТОЧНИК KP.RU