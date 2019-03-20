2019-03-20T05:01:59+03:00
Общество

В Омске появился борец с автохамами, которым он пачкает машины фекалиями

Так сибиряк борется с нарушителями правил парковки
Станислав МУХИН
Поделиться:
Фото: БАЗАФото: БАЗА
Изменить размер текста:

Необычные фотографии появились в социальных сетях. Как рассказали в telegram-канале BAZA, в Омске орудует "фекальный маньяк". Неизвестный борется с автохамами, бросающих свои авто где попало. Орудует он в районе улицы Богдана Хмельницкого и наказывает автовладельцев своеобразно.

Нарушителям он пачкает стекла и ручки двери фекалиями. Причем таким образом с автохамами, по рассказам местных жителей, он борется уже третий год подряд. Пострадавших от действий "фекального маньяка" десятки. Но сами омичи не возражают - они на его стороне и считают, что автолюбители виноваты сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омском аэропорту из-за тумана не смогли сесть 4 самолета
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков