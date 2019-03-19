Омичи из Порт-Атрура пожаловались на темные подворотни

19 Март 09:09 2019-03-19T09:11:52+03:00

Местные жители вынуждены ходить по вечерам с фонариками, чтобы не переломать ноги [видео]

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Жители Порт-Артура обратились к властям с просьбой о помощи в социальных сетях. Люди долгие годы добиваются, чтобы улицы на этой окраине города осветили. Но многочисленные запросы результата не дают.

- Освещение улицы 1-го Мая оставляет желать лучшего! Если в зимнее время еще более менее видно, куда идти, то, как только сходит снег, все ходят с фонарями. Разве это допустимо? Про качество дорог (ежегодно отправляю запрос на грейдер, приезжал последний раз в июне 2017), отсутствие тротуаров я молчу, - жалуется в одной из омских групп анонимный автор.

Комментаторы сочувствуют местным жителям, но сообщают, что такая ситуация практически на всех окраинах Омска.

Темнота в Порт-Артуре.Видео - vk.com/omsk_live

ИСТОЧНИК KP.RU