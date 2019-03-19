Омская полиция сняла на видео, как накрывали притон с проститутками
Полицейские нагрянули в так называемый массажный салон на Иртышской набережной. Силовикам поступил сигнал, что здесь оказывают интимные услуги. Сообщение подтвердилось: там действительно находилось несколько проституток и администратор, которые сильно занервничали при виде полицейских.
- У нас интима нет! Мы людей доводим до... - твердила девушка-администратор во время нагрянувшей проверки.
Правда, сам прейскурант услуг говорил сам за себя. Стоил отдых в таком салоне от 5 000 до 6 500.
- Полицейские выявили факт оказания интимных услуг в массажном салоне в Центральном округе. В помещении салона полицейские обнаружили прайс-лист, а также установили, что 26-летней девушкой оказываются интимные услуги, - уточнили в пресс-службе УМВД по Омской области.
Девушку оштрафовали за занятие проституцией.
Омская полиция накрыла притон с проститутками .
ИСТОЧНИК KP.RU