Омская полиция сняла на видео, как накрывали притон с проститутками

19 Март 04:57 2019-03-19T04:57:09+03:00

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Полицейские нагрянули в так называемый массажный салон на Иртышской набережной. Силовикам поступил сигнал, что здесь оказывают интимные услуги. Сообщение подтвердилось: там действительно находилось несколько проституток и администратор, которые сильно занервничали при виде полицейских.

- У нас интима нет! Мы людей доводим до... - твердила девушка-администратор во время нагрянувшей проверки.

Правда, сам прейскурант услуг говорил сам за себя. Стоил отдых в таком салоне от 5 000 до 6 500.

- Полицейские выявили факт оказания интимных услуг в массажном салоне в Центральном округе. В помещении салона полицейские обнаружили прайс-лист, а также установили, что 26-летней девушкой оказываются интимные услуги, - уточнили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Девушку оштрафовали за занятие проституцией.

Омская полиция накрыла притон с проститутками .

ИСТОЧНИК KP.RU