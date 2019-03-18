Омич устроил фотосессию на крыше полицейской машины

18 Март 05:11 2019-03-18T05:11:05+03:00

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Необычную фотосессию устроил житель Омска. В качестве объекта для съемки он выбрал полицейский УАЗик. Но просто так снимать его сибиряку, видимо, было скучно. В итоге мужчина залез на крышу и капот машины и стал фотографироваться с сигаретой в зубах. Снимки омич выложил в социальные сети.

- Вчера ночью возле первого отдела полиции, - подписал сибиряк фото.

Какая уж перед этим была история, сам автор снимков пояснять не стал. Однако другие омичи посчитали эту фотосессию не очень умным поступком. Полицейские, скорее всего, заинтересуются мужчиной. Не исключено, что ему придется еще вернуться в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU