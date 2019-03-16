В центре Омска в многоэтажке прогремел взрыв

16 Март 09:57 2019-03-16T13:12:22+03:00

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Около 8 утра субботы в центре Омска прозвучал взрыв. Рвануло в одной из квартир многоэтажки.

- В 11:23 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси по адресу: ул. Маяковского 44, 9-этажного жилого дома.Квартира 3-комнатная, дом кирпичный, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Из-за хлопка в квартире сильно повреждено остекление окна кухни. При этом конструкция самого здания была не повреждена. По данным МЧС, после хлопка никто из жильцов многоэтажки не пострадал. На выезде работали 2 пожарные машины и 7 спасателей. Причины взрыва сейчас выясняются.

Добавим, что похожий взрыв несколько дней назад произошел в городке Нефтяников. В доме по улице Малиновского из-за самогонного аппарата был хлопок.

ИСТОЧНИК KP.RU