«Мы выедем на место и проведем проверку»: Минобразования - о видео в соцсетях с дракой школьников из Тевриза

15 Март 12:16 2019-03-15T12:16:49+03:00

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"Комсомолка" уже писала о дикой истории. В Тевризе группа хулиганов-школьников терроризировала местных подростков. Насмотревшись роликов с драками футбольных фанатов, они решили начать снимать свое видео. Для этого создали свою группу в социальных сетях и принялись задирать сверстников. Все драки они снимали на камеру и выкладывали в Интернет. Одним из избитых оказался 12-летний Миша. Его мама обратилась в полицию по факту избиения мальчика.

В региональном министерстве образования уже прокомментировали инцидент.

- В министерстве образования Омской области в курсе произошедшего в Тевризе и рассматривают это как серьезный инцидент. По решению заместителя председателя правительства Омской области, министра образования Татьяны Дерновой специалисты ведомства выедут в Тевризский район, чтобы на месте провести все необходимые мероприятия и провести расследование. Сейчас запрошена предварительная информация, которая будет тщательно проанализирована, оценка будет дана с точки зрения организации воспитательной и профилактической работы с обучающимися, - заявили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU