2019-03-15T11:26:16+03:00
Общество

Подростки из Омской области создали группу в соцсетях, куда выкладывают видео избиений

Малолетние хулиганы, как правило, нападают толпой на тех, кто слабее. Ими уже занимаются полицейские
Анна МИКУЛА
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Судя по записям, малолетние хулиганы предпочитают нападать толпой на одного человека. Фото: скриншот с видеоСудя по записям, малолетние хулиганы предпочитают нападать толпой на одного человека. Фото: скриншот с видео
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Странное развлечение придумали школьники одного из самых северных и отдаленных районов Омской области - поселка Тевриз. Подростки 13-14 лет, судя по постам, ярые поклонники футбольного клуба «Спартак», видимо, насмотревшись в интернете на видео взрослых драк, решили стать подражателями. Дети создали группу в соцсети «ВКонтакте», где выкладывают видео избиения односельчан. При этом, как правило, нападают толпой на одного человека и выбирают тех, кто слабее них.

В группе всего 63 подписчика и, возможно, о ее существовании так бы никто и не узнал, если бы не бдительная мама одного их пострадавших мальчиков. По ее словам, все произошло в районе местной школы № 1 на улице Павлика Морозова.

- Все произошло 10 марта, на Масленицу, - рассказывает Валерия Иванова (имя и фамилия изменены). - Миша (имя изменено) пришел домой вечером - вес лицо в синяках. Говорит, упал со столба, когда на празднике лез за подарками. Но потом выяснилось, что его там не было и я все-таки добилась от него правды. Оказалось, его избили четверо подростков, которые угрожали ему уже долгое время. Заставила сына показать переписку, а там кошмар просто. В последнем сообщении они скинули Мише видео с его избиением и сказали, что выложили его в эту их группу.

У самого 12-летнего Миши Иванова версия, кстати, немного отличается. Он рассказал «Комсомолке», что учится в тевризской школе № 1, а терроризировавшие его мальчики из школы № 2. Вроде бы вражда между ними была уже давно и началась она на национальной почве.

- В тот день они подошли ко мне вчетвером и сказали: «Пойдем драться», - рассказал «Комсомолке» Миша. - Я позвал двоих братьев, и мы пошли. Дрались только мы с Костей Огородниковым (имя и фамилия изменены). Зачем они потом все это выложили в группу, я не знаю.

Но вот судя по комментариям к постам в паблике, который создали подростки, они не видят ничего зазорного и в том, чтобы толпой нападать на одного человека. Более того - бравируют этим.

Мама пострадавшего мальчика сразу уже пошла с записью избиения ее ребенка в полицию. Там начали проверку происшедшего. Если вину малолетних админов хулиганского паблика докажут, им уже может грозить вполне реальное наказание. Большинству из них уже больше 14 лет - возраста, когда наступает уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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