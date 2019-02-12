2019-02-12T11:55:58+03:00
Общество

Названа предварительная причина крупного пожара в омском ангаре

Вероятно, огонь перекинулся от обогревателя
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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Напомним, прошлой ночью омские пожарные на протяжении 9 часов тушили ангар в поселке Омский. К моменту прибытия сотрудников МЧС полыхала крыша, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Ситуацию осложняло то, что здание было отрезано от воды - ближайшая колонка расположена на расстоянии 1,5 км от места происшествия.

- В одноэтажном здании площадью 1200 квадратных метров располагались столярный цех, гараж, склад пиломатериалов, а также административно-бытовой сектор, который остался не поврежден. Пожарным также удалось спасти из огня четыре единицы техники и 20 кубических метров бруса и досок, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - Предварительно уже установлено, что причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих устройств.

Фото: 55.mchs.gov.ru

Фото: 55.mchs.gov.ru

Фото: 55.mchs.gov.ru

Фото: 55.mchs.gov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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