Крупный пожар в Омске: полыхающий ангар с машинами тушили 56 человек

Поздно вечером 11 февраля загорелся ангар на улице Центральной, 22 в поселке Омский. Внутри находились машины и два цеха по деревообработке. Площадь помещения - 1000 квадратных метров, огонь распространился на 700 квадратных метров.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21.46 по омскому времени, - рассказал официальный представитель областного МЧС Денис Ахрамов. - Пожар в кирпичном здании ангарного типа. Тушат его по повышенному 3 номеру. Это отдельно стоящее здание, поэтому угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Также сообщается, что на месте работает лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Внутри ангара находятся два цеха по производству деревянных изделий. Пожарные успели спасти оттуда два КамАЗа и два трактора. В 23.30 пожар удалось локализовать, в 6.51 - полностью потушить.

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

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