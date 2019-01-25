2019-01-25T07:54:08+03:00
Общество

На границе Омской области ФСБ задержала 100 тысяч пачек контрафактных сигарет

Их везли из Сербии, Казахстана и Киргизии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Пограничного управления ФСБ России по Омской областиФото: Пограничного управления ФСБ России по Омской области
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На пограничных пунктах в Исилькульском и Черлакском районах за 2018 год таможенники задержали больше 150 коробок, в которых находилось около 100 тысяч пачек с нелегальными сигаретами. Их везли для продажи на территории Омской области из Казахстана, Сербии и Киргизии. Стоимость всех сигарет около 4 миллионов рублей.

Фото: Пограничного управления ФСБ России по Омской области

Фото: Пограничного управления ФСБ России по Омской области

Как сообщает пограничное управление ФСБ России по Омской области, за 2018 год только из Казахстана было 5 попыток провезти нелегальный табак без акцизных этикеток. В ведомстве отмечают, что за перевозку таких сигарет продавцам может грозить крупный штраф или уголовное наказание.

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