В Омске в гараже горели новые «ГАЗели Next»

СЕГОДНЯ 07:22 2019-01-22T07:22:04+03:00

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Гаражный бокс с тремя маршрутками ГАЗель Next 2016, 2017, 2018 годов выпуска и Ford Transit, 2013 года выпуска, горел сегодня в городке Нефтяников. Спасателей вызвали туда около половины третьего ночи. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь гараж.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, полностью сгорела одна из маршруток «ГАЗель Next». Она восстановлению не подлежит. Также пожаром оказались повреждены еще два автомобиля - ГАЗель Next и Ford Transit, у них повреждено лако-красочное покрытие. Также из-за пожара закопчены стены внутри гаражного бокса по всей площади. С огнем удалось справиться только через час после возгорания. На месте происшествия работали 15 пожарных и два автомобиля. Кроме машины никто не пострадал.