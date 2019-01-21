На пожаре в дачном кооперативе пропал человек

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-21T09:57:10+03:00

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Напомним, пожар, которому была присвоена повышенная степень опасности, начался сегодня, 21 января, утром. Загорелся один из дачных домов в СНТ «Дары Сибири».

По данным регионального МЧС, в 10.09 первые подразделения прибыли к месту вызова. В 10.37 пожар удалось локализовать, в 10.38 - ликвидировать открытое горение. В 11.26 пожар полностью потушили. На месте работали четыре пожарных автомобиля и два звена газодымозащитной службы.

Как сообщили в областном СУСК, владелец дачного дома, где произошло ЧП, жил в нем. Он пропал. Находился ли мужчина в горящем помещении в момент пожара, пока не понятно. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.