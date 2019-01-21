В Омске тушат серьезный пожар в дачном поселке
Ситуацию усугубляет, что в окрестностях нет воды
Пожар тушили 4 машины.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Серьезный пожар начался сегодня, 21 января, в СНТ «Дары Сибири». Там загорелся один из дачных домов.
- В 10.09 первые подразделения прибыли к месту вызова. Работают по повышенному номеру из-за того, что в этой местности безводный район, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. - В ходе тушения эвакуирован газовый баллон. Работают четыре пожарных автомобиля и два звена газодымозащитной службы.
В 10.37 пожар удалось локализовать, в 10.38 - ликвидировать открытое горение. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.