В Омске тушат серьезный пожар в дачном поселке

СЕГОДНЯ 08:03 2019-01-21T08:04:58+03:00

Ситуацию усугубляет, что в окрестностях нет воды

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Серьезный пожар начался сегодня, 21 января, в СНТ «Дары Сибири». Там загорелся один из дачных домов.

- В 10.09 первые подразделения прибыли к месту вызова. Работают по повышенному номеру из-за того, что в этой местности безводный район, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. - В ходе тушения эвакуирован газовый баллон. Работают четыре пожарных автомобиля и два звена газодымозащитной службы.

В 10.37 пожар удалось локализовать, в 10.38 - ликвидировать открытое горение. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.