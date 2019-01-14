Омские чиновники не нашли табличек с критикой властей на сугробах

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-14T12:38:28+03:00

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Напомним, таблички на сугробах с критикой властей появились на улице 6-ая Шинная в Октябрьском округе города. Местные жители критиковали власти и просили убрать снег с обочины, а также почистить дорогу.

Как оказалось, после жалоб в соцсетях коммунальщики выехали на данный участок. Однако табличек они там не нашли.

- Информация не соответствует действительности. Представители ДЭУ Октябрьского округа сегодня выезжали на место. Билбордов, табличек, иных объектов подобного плана на обочине вдоль дороги по улице 6-ая Шинная не обнаружили. Вероятно, это фотомонтаж. Работы по вывозу снега проводились на данном участке на прошлой неделе. Завтра, 15 января, работы по уборке и вывозу снега на 6й Шинной будут продолжены в плановом режиме (на участке в границах от улицы 5я Кордная до улицы 3я Молодежная), - рассказал пресс-секретарь управления дорожного хозяйства и благоустройства Елена Желещикова.