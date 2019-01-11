2019-01-11T08:44:38+03:00
Общество

В Омске открыли СКК Блинова

Часть нарушений владельцы здания устранили
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: wikipediaФото: wikipedia
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Спортивный комплекс имени Блинова возобновил свою работу. Напомним, что комплекс закрывали по решению суда на 30 дней из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности в здании. По всей видимости, владельцам здания удалось устранить часть нарушений, и комплекс открыли.

Сейчас комплекс и все помещения в нем работают в обычном режиме. В здании, например, находится кофейня омского Бизнесмена Виктора Скуратова. Накануне он в своем Instagram выложил фото и видео, где он торжественно открывает кофейню в здании СКК. Ее работа была приостановлена на месяц в связи с нарушениями правил пожарной безопасности в комплексе.

В Омске остается еще одно спортивное сооружение, которое признали аварийным и находиться в котором опасно – это «Арена-Омск». Дата ее открытия остается пока неизвестной.

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