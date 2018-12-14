Из-за десятков нарушений пожарной безопасности в Омске закрыли СКК им. Блинова

14 Дек. 14:17 2018-12-14T14:18:49+03:00

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В многострадальном СКК Блинова давно необходимо делать ремонт, но на это пока нет денег. Тем временем, не все в порядке в здании и с пожарной безопасностью - инспектор пожарного надзора обнаружил там 57 нарушений, многие из которых грубые.

По решению Куйбышевского суда, эксплуатацию комплекса придется приостановить на 30 суток.

- Директору вручено требование самостоятельно не возобновлять деятельность предприятия на протяжении срока действия административного наказания и вынесено предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, предусмотренной ст. 315 УК РФ, - сообщает пресс-служба областного УФССП. - На протяжении всего срока административного приостановления деятельности СКК им. Блинова судебными приставами ведется контроль за надлежащим исполнением решения суда.