В Омске на Московке до тла сгорел частный дом

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:06:07+03:00

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Омичи в соцсетях поделились фотографиями сильного пожара, который случился на Московке. По словам очевидцев там до тла сгорел частный дом. Пожар произошел на улице Уссурийская. Омичей испугал сильный дым, которым затянуло все небо на Московке.

По словам омичей, в сторону огня пронеслось несколько пожарных машин. Одна из девушек, жувущая рядом, рассказала, что в доме могли находиться люди. Она надеется, что им удалось эвакуироваться из дома. В комментариях жители города жалуются, что очевидцы поздно вызвали пожарных. Они сначала начали снимать видно и выкладывать фото, а только потом позвонили спасателям. Скорее всего, из-за позднего звонка пожарным дом спасти не удалось.