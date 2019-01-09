2019-01-09T13:47:40+03:00
Общество

В Омске ГИБДД проверит любителей фотографировать авто под пешеходной «Аркой желаний»

Там могут установить ограждения
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске ГИБДД проверит любителей фотографировать авто под пешеходной «Аркой желаний»В Омске ГИБДД проверит любителей фотографировать авто под пешеходной «Аркой желаний»Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Напомним, накануне в соцсетях появились фотографии автомобилей, припаркованных под «Аркой желаний», которую накануне праздников установили на бульваре Мартынова. Красивую арку со светодиодами установили для создания праздничного настроения и эффектных фотографий. Однако омичи стали фотографировать под аркой свои автомобили.

В пресс-службе ГИБДД нам рассказали, что по данному факту в ведомстве организуют проверку. Сотрудники ГИБДД проверят, как туда попали машины и как на подъезде к бульвару установлены дорожные знаки. В будущем, скорее всего, владельцев машин накажут, а на подходах к арке установят бетонные заграждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омскстат: каждый седьмой омич за чертой бедности
Российская аваикомпания назвала самолет в честь омича Егора Летова
Представители «Омскэнерго» вышли на старт Рождественского полумарафона
Омич перевел мошенникам 8 тысяч на «похороны»
Телепередача с участием омского силача Михаила Шивлякова вышла на федеральном телеканале
Tele2 подводит итоги 2018 года
В Омске после ДТП таксист начал спешно сдирать наклейки с машины
В Омской области побит антирекорд по рождаемости
Омич украл дорогую коляску и сдал ее за 25 рублей
Грабители отобрали у омича только что купленный алкоголь
Омич убил тетю из-за того, что она его не поблагодарила
От новогодних петард пострадали 5 омичей
Пожарные спасли 19 омичей из многоэтажки в Нефтяниках
Омичу, устроившего пожар с пятью погибшими, вынесли приговор
Водителя из Омской области, из-за которого погибла пассажирка, будут судить