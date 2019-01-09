В Омске ГИБДД проверит любителей фотографировать авто под пешеходной «Аркой желаний»

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:47:40+03:00

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Напомним, накануне в соцсетях появились фотографии автомобилей, припаркованных под «Аркой желаний», которую накануне праздников установили на бульваре Мартынова. Красивую арку со светодиодами установили для создания праздничного настроения и эффектных фотографий. Однако омичи стали фотографировать под аркой свои автомобили.

В пресс-службе ГИБДД нам рассказали, что по данному факту в ведомстве организуют проверку. Сотрудники ГИБДД проверят, как туда попали машины и как на подъезде к бульвару установлены дорожные знаки. В будущем, скорее всего, владельцев машин накажут, а на подходах к арке установят бетонные заграждения.