В омском Христорождественском соборе погасят почтовую марку
На ней будет изображен как раз этот храм
Фото: yandex.ru/maps
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В этом году появятся сразу две новых почтовых марки с изображением омских достопримечательностей - Христорождественского собора и Омского кадетского корпуса.
Причем, АО «Марка» погасит первую прямо в храме. Марка с кадетским корпусом появится 28 января.
Напомним, в прошлом году была выпущена марка с изображением Успенского кафедрального собора, а в 2016-м - с восстановленным Воскресенским собором.