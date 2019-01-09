В омском Христорождественском соборе погасят почтовую марку

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:12:07+03:00

На ней будет изображен как раз этот храм

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В этом году появятся сразу две новых почтовых марки с изображением омских достопримечательностей - Христорождественского собора и Омского кадетского корпуса.

Причем, АО «Марка» погасит первую прямо в храме. Марка с кадетским корпусом появится 28 января.

Напомним, в прошлом году была выпущена марка с изображением Успенского кафедрального собора, а в 2016-м - с восстановленным Воскресенским собором.