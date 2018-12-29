2018-12-29T14:23:33+03:00
Общество

Мэр Фадина пригласила омичей встречать Новый Год в парке

В новогоднюю ночь там пройдут праздничные мероприятия
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мэр Омска позвала всех встретить Новый Год в паркеМэр Омска позвала всех встретить Новый Год в паркеФото: пресс-служба администрации города Омска
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На открытии главной городской елки в парке имени 30-летия ВЛКСМ мэр Омска Оксана Фадина и спикер Горсовета Владимир Корбут поздравили омичей с наступающими праздниками и пригласили встретить Новый Год в парке.

- Прежде чем мы поговорим о планах на будущий год, надо с размахом проводить старый. Поэтому я приглашаю омичей в новогоднюю ночь на волшебную праздничную программу! - сказала Оксана Фадина.

Начало праздничной программы в парке запланировано на 31 декабря в 23.00. Напомним, что добраться до парка из разных частей города можно будет на автобусах. Они же и увезут омичей по окончании празднований в 01.00 и в 02.30 от главного входа в парк.

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