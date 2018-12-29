В новогоднюю ночь омичей из парка развезут автобусы

СЕГОДНЯ 07:50 2018-12-29T07:50:44+03:00

На них можно будет добраться и к началу праздника

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В новогоднюю ночь в парке имени 30-летия ВЛКСМ запланированы праздничные мероприятия. Начало программы в 23.00 у главной елки. Как сообщили в мэрии города, в парк омичей привезут несколько автобусов из разных районов города.

В 22:00 автобусы № 502 отправятся в парк 30-летия ВЛКСМ от улицы Бархатовой (они будут ехать по маршруту автобуса № 33), автобусы № 503 - от микрорайона «Первокирпичный» (по маршруту № 49), автобусы № 504 - от поселка Солнечный (по маршруту № 61) и автобусы № 505 - от остановки «Механический завод» (по маршруту № 45). В 22:30 маршрут № 501 повезет людей в парк с улицы Гашека (по маршруту № 95).

Эти же автобусы будут развозить омичей обратно. Отправление автобусов от главного входа в парк в 1.00 и в 2.30. Вероятно, омичам, которые поедут по домам уже 1 января, придется заплатить за проезд уже 30 или 25 рублей.