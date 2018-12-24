В Омске догхантеры отравили домашнюю собаку
Владельцев животных просят быть предельно внимательными
Фото: Татьяна Пираженко
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С предупреждением быть внимательными обратилась к омским владельцам собак одна из местных жительниц. Девушка рассказывает, что ее питомцу уже ничем не помочь. Йоркширский терьер отравился, подобрав что-то на улице.
- Внимательно выгуливайте своих питомцев! Симптомов почти нет - мокрый нос, собака была игривой. А через шесть часов ее не стало! - рассказывает владелица животного Татьяна Пираженко.
По словам девушки, несчастье с ее любимцем произошло 22 декабря в районе районе улиц Марченко и Стальского в Ленинском округе.