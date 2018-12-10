2018-12-10T13:37:59+03:00
Происшествия

Пьяный омич украл катафалк и увез его в деревню

Ему грозит до 5 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Пьяный омич украл катафалк и увез его в деревнюПьяный омич украл катафалк и увез его в деревнюФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее украли машину, которая была предназначена для оказания ритуальных услуг. Катафалк омичка оставила на парковке торгового центра и пошла за покупками.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, они раскрыли угон автомобиля за два часа. Оказалось, женщина оставила рабочего в салоне машины – он должен был помогать с погрузкой товаров. На него и пало подозрение полицейских. Они быстро обнаружили машину в деревне Покрово-Иртышское, припаркованную у частного дома. Сам мужчина оказался сильно пьян.

Машину вернули владелице, а на сибиряка завели уголовное дело по статье «Угон». Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Это не первое преступление мужчины. Ранее его уже приговорили к двум годам условно за угон машины у своего родственника

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семья, у которой в Омске на пожаре погиб ребенок, получит помощь от властей
С вкусным Новым годом!
Земле - плодородие, а не захламление
В прокуратуре назвали виновных в сливе нечистот в Калачинске
Дед Мороз на автобусе будет поздравлять омичей на остановках
В Омске появится хаски-парк
Омич, не плативший алименты, получил тюремный срок
В Омской области депутат с другом незаконно охотились на лосей
Омич на дне рождения случайно убил друга во время селфи
В Омской области депутат на почте украла 280 тысяч
В музее им. М.А.Врубеля откроется выставка художников Омска XX века (из коллекции ОТП Банка)
В Омске за год осудили 72 человека за экстремизм
Хоккеистов омского «Авангарда» вызвали в сборную
Компания «Омск РТС» вручила сертификаты на оплату отопления лучшим старшим по домам
Мэр Омска любит работать допоздна и в выходные
Семья из Омска, у которой сгорел дом и погиб ребенок, просит о помощи
В Общественной палате предложили назвать объект культуры в честь Летова, имя которого не присвоили аэропорту
Из Омска запустят прямой рейс до Еревана
На омских улицах появился стрит-арт с пачкой соды
В Омске 20 домов сидели без воды из-за коммунальной аварии
В омском парке нашли черный гроб на лыжах
Эксперты рассказали, кто в Омской области будет отвечать за содержание мусорных площадок с 1 января
Член Общественной палаты: Господдержка аграриев, о которой просит Бурков, поможет им развиваться