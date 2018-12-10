Пьяный омич украл катафалк и увез его в деревню

10 Дек. 13:37 2018-12-10T13:37:59+03:00

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Женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее украли машину, которая была предназначена для оказания ритуальных услуг. Катафалк омичка оставила на парковке торгового центра и пошла за покупками.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, они раскрыли угон автомобиля за два часа. Оказалось, женщина оставила рабочего в салоне машины – он должен был помогать с погрузкой товаров. На него и пало подозрение полицейских. Они быстро обнаружили машину в деревне Покрово-Иртышское, припаркованную у частного дома. Сам мужчина оказался сильно пьян.

Машину вернули владелице, а на сибиряка завели уголовное дело по статье «Угон». Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Это не первое преступление мужчины. Ранее его уже приговорили к двум годам условно за угон машины у своего родственника