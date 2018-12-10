2018-12-10T06:58:36+03:00
Общество

Из Омска запустят прямой рейс до Еревана

Об этом уже вышел соответствующий приказ
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из Омска запустят прямой рейс до ЕреванаИз Омска запустят прямой рейс до ЕреванаФото: пресс-служба администрации города Омска
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В скором времени авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямой рейс из Омска до Еревана (Армения). Приказ о допуске авиакомпании на выполнение рейса уже вышел на сайте Росавиации.

Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю. Пока авиакомпания не уточняет, когда именно будут запущены рейсы. Отметим, что допуск к полетам не означает скорое начало рейсов. Бывает и так, что авиакомпания, получив разрешение, так и не начинает полеты.

С 2017 года россияне могут летать в Армению без виз только по внутреннему паспорту. Однако такое разрешение действует толь если лететь прямым рейсом.

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