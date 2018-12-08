В Омске нашли водителя на внедорожнике, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-08T11:53:23+03:00

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Напомним, это дорожно-транспортное происшествие случилось еще в понедельник, 3 декабря. Мужчина на внедорожнике сбил 12-летнюю девочку переходившую дорогу в районе остановки «25-я Северноая». После этого он даже не посчитал нужным остановиться и скрылся с места.

Пострадавшая сначала даже сама смогла добраться домой на автобусе. Но чуть позже почувствовала боль в стопе. Медики диагностировали у нее перелом пальца на ноге.

Тем временем, полицейским спустя пять дней все-таки удалось найти нарушителя правил дорожного движения. По информации областного УГИБДД, им оказался мужчина 1955 года рождения, который в момент ДТП управлял автомобилем «Ссанг Йонг Корандо». Проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины происшествия.

Уже точно известно, что уехавший с места ДТП владелец иномарки будет лишен водительских прав.