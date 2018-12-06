Омич с обморожением угрожал врачу скорой

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-06T12:32:27+03:00

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Неизвестный мужчина лежал в сугробе недалеко от проезжей части на улице Труда в Ленинском округе. Несмотря на то, что было уже около трех ночи, местные жители заметили его и решили вызвать скорую. Приехавшие врачи осмотрели пациента и хотели доставить его в больницу.

Но омич начал сопротивляться. Он оказался сильно пьян и стал буянить. Мужчина пытался ударить врача и начал вести себя агрессивно. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, медикам пришлось нажать тревожную кнопку. На место происшествия выехали росгвардейцы. Они помогли врачам успокоить буянившего омича, усадили его в машину скорой и сопроводили в больницу.