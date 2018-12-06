СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-06T10:27:33+03:00

В следующем году выйдут две марки с видами Омска Фото: Михаил ФРОЛОВ

На одной изобразят Христорождественский собор, на второй — военное училище

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В начале следующего года, 9 января, выйдет в обращение марка с изображением омского Собора Рождества Христова, который находится на Левобережье. О своих планах поделилась АО «Марка» - они печатают и распространяют почтовые марки.

Еще одна марка с омскими видами выйдет в конце 2019 года. Марку с изображением Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В. Фрунзе, которое в 1999 году реорганизовали в Омский кадетский корпус, выйдет 28 ноября. Так филателисты в следующем году смогут пополнить свои коллекции двумя омскими марками.