2018-12-06T10:27:33+03:00
Общество

В следующем году выйдут две марки с видами Омска

На одной изобразят Христорождественский собор, на второй — военное училище
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В следующем году выйдут две марки с видами ОмскаВ следующем году выйдут две марки с видами ОмскаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В начале следующего года, 9 января, выйдет в обращение марка с изображением омского Собора Рождества Христова, который находится на Левобережье. О своих планах поделилась АО «Марка» - они печатают и распространяют почтовые марки.

Еще одна марка с омскими видами выйдет в конце 2019 года. Марку с изображением Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В. Фрунзе, которое в 1999 году реорганизовали в Омский кадетский корпус, выйдет 28 ноября. Так филателисты в следующем году смогут пополнить свои коллекции двумя омскими марками.

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