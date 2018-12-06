2018-12-06T09:11:00+03:00
Общество

Омич получил 100 тысяч за падение на крыльце супермаркета

Мужчина сломал руку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич получил 100 тысяч за падение на крыльце супермаркетаОмич получил 100 тысяч за падение на крыльце супермаркетаФото: Мария ЛЕНЦ
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Омич упал на крыльце крупного сетевого супермаркета, когда шел за покупками. Причем произошло все это еще летом. Он споткнулся при входе в магазин на крыльце и сломал руку. Сразу же после падения он попросил книгу жалоб и предложений магазина, где написал, что упал и получил повреждения.

Сибиряк несколько месяцев не работал и восстанавливался после перелома, поэтому решил подать в суд на компанию. В суде представители супермаркета пытались сослаться на то, что мужчина не может доказать факт падения. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, здесь и пригодилась запись из книги жалоб и предложений, где мужчина писал о падении.

Суд учел и тот факт, что крыльцо магазина было в трещинах и сколах. Пострадавшему покупателю присудили 99 тысяч рублей в качестве компенсации утраченного заработка и морального вреда.

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